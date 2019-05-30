هبوط جديد للدولار واليورو أمام الدينار الليبي بـالسوق السوداء

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو انخفاضا جديدا مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الخميس.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي استقراره لليوم الثاني على التوالي على انخفاض حيث بلغت قيمته 4.395 دينار للبيع و4.385 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق السوداء، بفارق نصف قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم انخفاضه ايضا حيث بلغ سعره 4.88 دينار، كما تراجع سعر الجنية الاسترليني إلى 5.51 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 استقراره عند قيمة 131 دينار.

وتراجعت اسعار العملات على الرغم من العوامل المؤثرة الاخرى التي تدفع الدينار للتراجع، لكن قلة الطلب على الدولار وسريان شائعات بتعديل ضريبة مبيعات النقد الاجنبي وصرف منحة ارباب الاسر ل2019 ساهمت في تراجعها نسبياً.

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