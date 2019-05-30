اقتصاد

مصرف “الجمهورية – سوكنة” يرفع سقف السحب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية في مدينة سوكنة لكافة عملائه عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب تسعمئة دينار لكل فرد.
وبحسب ما أفاد مراسل 218 في الجفرة فإن المصرف سيباشر في توزيع السيولة اعتبارا من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين بالإضافة إلى اعتماد يوم السبت كدوام رسمي وذلك استعدادا لعيد الفطر ولتلبية خدمات المواطنين خلال هذه الفترة بالشكل المطلوب.

ويعد مصرف الجمهورية فرع سوكنة من بين المصارف التجارية التي تضم أكبر شريحة ترد إليها المرتبات في المنطقة.
ويهدف هذا القرار لتمكين المواطنين من سحب السيولة النقدية التي وصلت مؤخراً قادمة من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء التابع للحكومة المؤقتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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