ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد انخفاض مخزون الخام الأمريكي

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل يفوق التوقعات.

حيث جرى تداول مزيج “برنت” العالمي عند 69.86 دولار للبرميل، بارتفاع عن الجلسة السابقة نسبته 0.59%، فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.99% إلى 59.35 دولار للبرميل.

هذا وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس انخفاض المخزونات، في الأسبوع المنتهي في 23 مايو الجاري، بواقع 5.3 مليون برميل، إلى 474.4 مليون برميل.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع الدول المنضوية في اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+” المزمع عقده في شهر يونيو لبحث مستقبل الاتفاق، الذي ينتهي بنهاية الشهر القادم، وسط توقعات بتمديده.

