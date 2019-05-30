اقتصاد

الخليج العربي تستعرض ميزانية 2019 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مجلس إدارة شركة الخليج العربي أمس الأربعاء اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات والأقسام واللجان الدائمة في الشركة.

ونوقش في الاجتماع الذي ترأسه رئيس إدارة الشركة محمد بن شتوان وعضو اللجنة الإدارية للمالية والموارد البشرية خطط ومشاريع الخليج العربي القائمة واستعراض ميزانية العام الجاري.

كما تطرق الحضور إلى أهمية إعطاء الأولوية في صرف المرتبات للعاملين في الحقول والموانئ النفطية مشددين على أهمية ملف التأمين الصحي لكافة العاملين .

من جهته شدد بن شتوان على متابعة كافة العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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