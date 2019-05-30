الخليج العربي تستعرض ميزانية 2019 

عقد مجلس إدارة شركة الخليج العربي أمس الأربعاء اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات والأقسام واللجان الدائمة في الشركة.

ونوقش في الاجتماع الذي ترأسه رئيس إدارة الشركة محمد بن شتوان وعضو اللجنة الإدارية للمالية والموارد البشرية خطط ومشاريع الخليج العربي القائمة واستعراض ميزانية العام الجاري.

كما تطرق الحضور إلى أهمية إعطاء الأولوية في صرف المرتبات للعاملين في الحقول والموانئ النفطية مشددين على أهمية ملف التأمين الصحي لكافة العاملين .

من جهته شدد بن شتوان على متابعة كافة العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

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