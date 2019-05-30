جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر : عودة المياه تدريجياً إلى مدينة بنغازي مساء اليوم

بنغازي 30 مايو 2019 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الخميس، عودة تدفق المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها اعتبارًا من مساء اليوم.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – “بفضل الله أولاً وجهود المهندسين والفنيين والعاملين بموقع سلوق الطلحية بمنظومة السرير سرت – تازربو بنغازي، سيعود تدفق المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساءً، بشكل تدريجي بكمية 180 ألف متر مكعب حتى تصل إلى الكمية المخصصة للمدينة 280 ألف متر مكعب”.

وأضاف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه “تم تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذية لمدينة بنغازي، وشكراً لكل الفرق الفنية والتشغيلية والنقل، وفريق محطة الضخ، وفريق صيانة الخط بموقع سلوق – الطلحية، على جهودهم المستمرة من أجل تأمين تدفق المياه إلى مدينة بنغازي وما حولها”. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال