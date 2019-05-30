اقتصاد

سيولة نقدية “تُسعف” أهالي أوجلة قبيل العيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة أوجلة هذه الأيام توزيع مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية السيولة على المواطنين لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم قبيل عيد الفطر المبارك.

ووفر فرع مصرف الوحدة السيولة بسقف سحب 750 دينارا، و250 للحساب غير الجاري، بينما سقف السحب بوكالة التجارة والتنمية فلا يتجاوز 500 دينار.

يشار إلى أن باقي العمليات المصرفية متاحة في المصرفين من إيداع وتقديم صكوك مصدقة وتنزيل مرتبات وغيرها.

وأعرب مواطنون التقتهم “218” عن تمنيهم رفع سقف السحب واستمرار هذه الوتيرة طوال العام.

ويحاول القائمون على البنوك الليبيية جاهدين إرضاء زبائنهم بيد أن مشكلة السيولة يعانيها كامل التراب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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