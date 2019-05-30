سيولة نقدية “تُسعف” أهالي أوجلة قبيل العيد

تشهد مدينة أوجلة هذه الأيام توزيع مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية السيولة على المواطنين لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم قبيل عيد الفطر المبارك.

ووفر فرع مصرف الوحدة السيولة بسقف سحب 750 دينارا، و250 للحساب غير الجاري، بينما سقف السحب بوكالة التجارة والتنمية فلا يتجاوز 500 دينار.

يشار إلى أن باقي العمليات المصرفية متاحة في المصرفين من إيداع وتقديم صكوك مصدقة وتنزيل مرتبات وغيرها.

وأعرب مواطنون التقتهم “218” عن تمنيهم رفع سقف السحب واستمرار هذه الوتيرة طوال العام.

ويحاول القائمون على البنوك الليبيية جاهدين إرضاء زبائنهم بيد أن مشكلة السيولة يعانيها كامل التراب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية