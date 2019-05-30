نقص السيولة يهيمن على منطقة أولاد طالب

مع قرب عيد الفطر السعيد يخرج المواطنون في منطقة أولاد طالب بباطن الجبل للتسوق وشراء حاجيات العيد لكن شح السيولة النقدية يحول دون الوصول إلى غايتهم.

ويرى الباعة والزبائن على حد سواء أن الأسعار حتى وإن كانت متفاوتة فإنها في المتناول لكنهم لا يرون حلولا ملموسة لمشكلة السيولة النقدية التي لم تصل مدينتهم.

ويقف المواطن عاجزا بين الاستعداد للعيد الذي دنا كثيرا وبين توفير ما هو أنسب من أرباب الأسر، ولا يعرف كيف يستوعب النقص الذي يعيشه.

وعبر مواطنون التقتهم “218NEWS”، عن استيائهم من غياب السيولة، منتقدين تقاعس الحكومات عن حل هذه المشكلة التي باتت أكبر همهم.

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