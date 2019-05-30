أسواق الزنتان تزدهر.. وفرحة بانخفاض الأسعار

تفتح الزنتان أبوابها في الليالي الأخيرة لاستقبال عيد الفطر ببهجة وشغف بشوارع مزدحمة وأسواق مزدهرة، خاصة في المحلات العربية التي تمثل الزي الشعبي الليبي.

ويحرص الليبيون كل عام على شراء الزي الوطني لكونه رمزا يمثل لهم الاعتزاز بتاريخ أبائهم وأجدادهم متزينين بالأعياد على خطاهم.

وأكثر ما يثير فرحة المتسوقين هذا العيد انخفاض الأسعار مقارنة مع العيد الماضي وقدر الفرق بـ600 عن المواسم السابقة إذ وصلت أسعار بعض المنتجات الفاخرة إلى 200 دينار بعدما كانت بحوالي 800 دينار، هذا بالإضافة إلى توفر بعض السيولة ما أتاح للعائلات اقتناء الملابس للكبار والصغار.

ويعد ازدهار الأسواق في العيد محركا اقتصاديا نشطا يشير إلى انفراجات قريبة ستحل على البلاد والمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية