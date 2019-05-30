خطوات الحصول على سيارة ووظيفة بـ”رحّال”

أطلق مصرف التجارة والتنمية بالتعاون مع شركة “واصل” الليبية عبر برنامج “وعد” لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، مشروع “امتلاك وظيفة وسيارة” للانضمام إلى اسطول خدمة “رحّال”.

واضاف المصرف بصفحته في “فيسبوك” إنه يمكن للراغبين في الانضمام للمشروع الحصول على سيارة حديثة بنظام الأقسام والعمل بخدمة “رحال” لتوصيل الركاب إلى أن يتم تسديد قيمة السيارة ضمن جدول زمني.

ونشر المصرف خطوات التسجيل في البرنامج والتي تضمنت الاشتراك في خدمة رحّال السائق من خلال الموقع https://www.rahal.ly/help-center، قبل أن يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية وتقديم المستندات المطلوبة، وبعدها يتم الحصول على موافقة شركة واصل وتقديم الأوراق المطلوبة لمصرف التجارة والتنمية.

وبعد الحصول على القرض وإنهاء فترة التدريب الخاصة بخدمة “رحّال” يتم استلام السيارة والانطلاق في الخدمة.

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