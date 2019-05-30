بلدية بنغازي تدعم صيانة مبنى السفارة الأمريكية سابقاً

بنغازي 30 مايو 2019 (وال) – أفاد مدير مكتب المشروعات في بلدية بنغازي، أسامة الكزة، أنه تم إدراج منارة سيدي خريبيش ومبنى السفارة الأمريكية “وزارة الخارجية” ومبنى النادي المصري والكاتدرائية، ضمن مشروع إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي .

وأوضح الكزة – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أن أعمال الترميم للمباني السابق ذكرها سوف تحمل طابعاً خاصاً، مشيراً إلى تعاون جهاز إدارة المدن القديمة والاستعانة ببعض الخبرات الخارجية خاصة فيما يتعلق بترميم المنارة، من أجل أنجاز العمل على الوجه المطلوب .

وأضاف أنه تم توقيع عقود ترميم المنارة والنادي المصري، وسيبدأ العمل بعد شهر رمضان مباشرة، أما فيما يتعلق بمبنى السفارة الأمريكية”الخارجية” فالعقد تحت الإجراء لدى لجنة العطاءات”، نافياً تلقيهم عروضاً من جهات خارجية لترميم هذه المباني .

وقال الكزة إن لجنة إعادة الاستقرار والمتمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء ورئيس المجلس التسيري، قاموا بزيارة إلى مبنى الكاتدرائية للوقوف على حالتها وإمكانية استخدامها كمتحف لآثار سرق الكثير منها بسبب عدم حفظها بشكل صحيح .

وختم الكزة:” المدن القديمة هوية وعبق وروح مدينة بنغازي لابد من الإهتمام بها، فالمدينة شهدت سنوات عديدة من التهميش والدمار، وتم نقل مؤسسات كبرى إلى غيرها من المدن من دون وجه حق” . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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