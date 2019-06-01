مع قرب حلول العيد.. السيولة تصل إلى غات

أعلن المجلس البلدي غات وصول دفعة جديدة من السيولة النقدية المخصصة للمصارف العاملة في مدينة غات.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات إلى أن حجم السيولة النقدية الواصلة بلغت 11 مليون دينار.

وأضاف البيان أن عملية توزيع السيولة ستكون بواقع 5 ملايين دينار لمصرف شمال إفريقيا غات و6 ملايين للمصرف التجاري الوطني غات.

يشار إلى أن معظم المدن تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية يستمر منذ عدة سنوات بسبب إحجام المواطنين والتجار عن إيداع أموالهم في المصارف وتفضيلهم الإبقاء عليها في المنازل بسبب خشيتهم من عدم القدرة على سحب ما يحتاجونه منها في أوقات الحاجة.

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