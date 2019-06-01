اقتصاد

العيد يقبل على درج والسيولة شحيحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاني منطقة درج كسائر المدن الليبية الأخرى من شح في السيولة النقدية انعكس على المواطنين الذين باتوا حائرين في الكيفية التي سيتمكنون من خلالها من توفير المواد الأساسية للحياة المعيشية اليومية وشراء الملابس الجديدة وتوفير لوازم عيد الفطر المعتادة.

ويحاول بعض التجار انطلاقا من مبادئ إنسانية مساعدة أرباب البيوت والتخفيف عنهم بالبيع بالآجل والصكوك المحولة والبطاقات المصرفية والتخفيض في الأسعار في ظل الأزمة المالية التي تشهدها المنطقة.

يشار إلى أن ما تمر به ليبيا من أزمات أمنية واقتصادية ألقى بظلاله على المدن البعيدة عن أنظار المسؤولين ما تسبب في ارتفاع الأسعار في المحال التجارية وتراكم الديون على الأهالي لدى التجار والمحلات فيما يناشد الأهالي أصحاب القرار الأخذ بعين الاعتبار ما يمرون به من ظروف صعبة وتوفير حقوقهم أسوة بالآخرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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