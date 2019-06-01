اقتصاد

وصول السيولة للمصرف التجاري المصفاة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصرف التجاري فرع المصفاة عن توفر السيولة النقدية في النقاط الخاصة به داعيا الزبائن إلى التوجه إلى النقاط التابعين لها لتسلمها.

وحدد المصرف في بيان صدر عنه سقف السحب بـ 1000 دينار وحسب النسبة والعدد الذي تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الذي انتهى الساعة الـ2 صباحا.

هذا ويأتي توفر السيولة النقدية في ظل اقتراب حلول عيد الفطر الذي يشرع المواطنون قبيل حلوله بالتوجه إلى الأسواق وشراء لوازم العيد.

وتمر عموم المدن بأزمة سيولة ناتجة عن تلكؤ أصحاب الأموال وعدم إيداع أموالهم في المصارف على خلفية الظروف الأمنية التي تمر بها معظم مناطق البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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