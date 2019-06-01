وصول السيولة للمصرف التجاري المصفاة

أعلن المصرف التجاري فرع المصفاة عن توفر السيولة النقدية في النقاط الخاصة به داعيا الزبائن إلى التوجه إلى النقاط التابعين لها لتسلمها.

وحدد المصرف في بيان صدر عنه سقف السحب بـ 1000 دينار وحسب النسبة والعدد الذي تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الذي انتهى الساعة الـ2 صباحا.

هذا ويأتي توفر السيولة النقدية في ظل اقتراب حلول عيد الفطر الذي يشرع المواطنون قبيل حلوله بالتوجه إلى الأسواق وشراء لوازم العيد.

وتمر عموم المدن بأزمة سيولة ناتجة عن تلكؤ أصحاب الأموال وعدم إيداع أموالهم في المصارف على خلفية الظروف الأمنية التي تمر بها معظم مناطق البلاد.

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