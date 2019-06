بعد قائمة واشنطن السوداء.. الصين تضع قائمة بالمؤسسات عديمة الثقة

قامت بكين باتخاذ خطوة جديدة نحو تصعيد الحرب التجارية مع واشنطن، وأعلنت نيتها إعداد قائمة تضم أسماء الشركات الأجنبية التي تضر بالاقتصاد الصيني.

حيث أكدت وزارة التجارة الصينية في بيان منشور على موقعها أنها ستعد قائمة المؤسسات عديمة الثقة التي ستضم شركات ومنظمات وشخصيات تنتهك معايير السوق والعقود المبرمة وتعرقل الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية وتلحق أنواعاً أخرى من الأضرار بالمشاريع التجارية في الصين ومصالحها الاقتصادية.

ولم يوضح بيان الوزارة هوية الشركات والشخصيات التي ستدرج في قائمتها السوداء أو ماهية الإجراءات التي ستتخذ بحقها، وتعهدت بنشر مزيد من المعلومات بهذا الخصوص قريبا.

ويبدو أن هذه الخطوة ستكون بمثابة الرد بالمثل على قرار وزارة التجارة الأمريكية إدراج هواوي والشركات التابعة لها على قائمة الشركات التي يحتاج الموردون، لتزويدها بتكنولوجيات أمريكية، إلى ترخيص خاص يصعب الحصول عليه.

هذا وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أن “هواوي” تشكل خطراً على أمنها القومي، متهمة الشركة بالتجسس لصالح الحكومة الصينية ومواصلة التعاون مع إيران.

