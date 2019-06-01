الوطنية للنفط تدعم المشاريع التنموية ببلدية الرياينة

قامت المؤسسة الوطنية للنفط وائتلاف ريبسول المكون من مجموعة من شركائها الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول و “أو أم في” و”توتال” و “إكوينور”، بتسليم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لصالح بلدية الرياينة يوم الأربعاء الماضي ، وذلك لدعم المناطق والبلديات المجاورة للمواقع النفطية في كامل أنحاء ليبيا.

وجاء ذلك خلال مراسم تسليم تمت بمقر المؤسسة الوطنية للنفط حيث قام الائتلاف بتسليم مشاريع خزان مياه وتسليم مولد كهرباء بقدرة 130 كيلو فولت أمبير وتسليم شاحنة لضغط القمامة، إضافة إلى عدد من الحاويات المستخدمة في جمع النفايات والمباشرة في حفر بئر مياه عميقة وربطها بالخزان الرئيسي بالمدينة لضمان استمرار إمدادات مياه الشرب داخل البلدية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار اتفاقية المؤسسة مع ائتلاف ريبسول التي نصت على تنفيذ سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية لشركة اكاكوس بقيمة 20 مليون دولار.

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