ارتفاع طفيف للدولار والذهب أمام الدينار الليبي بـالسوق السوداء

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو تبانيا طفيفا مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم السبت.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعا طفيفاً على انخفاض حيث بلغت قيمته 4.405 دينار للبيع و4.395 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق السوداء، بفارق نصف قرش ونصف عن سعر الاغلاق ليوم الخميس.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم انخفاضه وبلغ سعره 4.88 دينار بتراجع قدره قرش واحد، فيما استقر سعر الجنية الاسترليني عند 5.51 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 ارتفاعا نسبياً ليسجل 132 دينار بإرتفاع قدره دينار كامل مقارنة بالاغلاق ليوم الخميس.

وتراجعت اسعار العملات على الرغم من العوامل المؤثرة الاخرى التي تدفع الدينار للتراجع، لكن قلة الطلب على الدولار وسريان شائعات بتعديل ضريبة مبيعات النقد الاجنبي وصرف منحة ارباب الاسر ل2019 ساهمت في تراجعها نسبياً.

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