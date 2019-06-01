الماقوري: رقابة الأغذية خالفت قوانين الحاويات المُشمّعة

وصف مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري، في تصريحات لـ218، إجراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بـ”غير القانوني” فيما يتعلق بفتح حاويات مختومة بالشمع الأحمر في الطريق العام أثناء نقلها من ميناء الخمس إلى أماكن تخزينها في طرابلس.

وأوضح الماقوري أن الحاويات البالغ عددها 20 تحمل بداخلها سلعا غذائية تحصلت على إفراج جزئي بعد سحب عينات مختلفة منها من قبل أعضاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في منفذ ميناء الخمس ومختومة بالشمع الأحمر من الحراسة الجمركية تعرض جزء منها لاستيقاف في الطريق العام بحضور أعضاء مركز الرقابة.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك أن الأمر مخالف للقوانين ولا يجوز لأي جهة غير الجمارك فتح الحاويات محملا مسؤولية فقدان أو تلف أو نقصان في البضاعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

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