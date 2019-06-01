اقتصاد

البنزين في باطن الجبل.. بـ”10 أضعاف”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على الرغم من تحذيرات شركة البريقة من استغلال الوقود وبيعه في السوق السوداء كونه يباع بـ10 أضعاف سعره الأصلي، إلا أن أهالي منطقة باطن الجبل لا خيار أمامهم سوى شرائه من الطرقات العامة على الرغم من معرفتهم أن السعر غير منصف بالنسبة إلى ثمنه الحقيقي.

وانتشرت هذه الظاهرة بعد انقطاع البنزين عن محطات الوقود في مختلف مناطق باطن الجبل لأكثر من 7 أشهر ما جعل المدينة بصورة قاحلة يستحيل الحركة فيها لمعدومي الحال وصعبة التعايش فيها لمتوسطي الدخل.

ويبقى هذا حال أهالي باطن الجبل منتظرين “معجزة” تحرك ضمائر المسؤولين لإيجاد حلول منصفة توفر لهم الوقود الذي أصبح عصب الحياة وأساسها، وتدير عجلة العمل في محطاتهم الخاوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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