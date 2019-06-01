البنزين في باطن الجبل.. بـ”10 أضعاف”

على الرغم من تحذيرات شركة البريقة من استغلال الوقود وبيعه في السوق السوداء كونه يباع بـ10 أضعاف سعره الأصلي، إلا أن أهالي منطقة باطن الجبل لا خيار أمامهم سوى شرائه من الطرقات العامة على الرغم من معرفتهم أن السعر غير منصف بالنسبة إلى ثمنه الحقيقي.

وانتشرت هذه الظاهرة بعد انقطاع البنزين عن محطات الوقود في مختلف مناطق باطن الجبل لأكثر من 7 أشهر ما جعل المدينة بصورة قاحلة يستحيل الحركة فيها لمعدومي الحال وصعبة التعايش فيها لمتوسطي الدخل.

ويبقى هذا حال أهالي باطن الجبل منتظرين “معجزة” تحرك ضمائر المسؤولين لإيجاد حلول منصفة توفر لهم الوقود الذي أصبح عصب الحياة وأساسها، وتدير عجلة العمل في محطاتهم الخاوية.

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