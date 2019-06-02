شركة “البريقة” تحذر من “مصاصي” الوقود

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط جميع المواطنين على توفر الوقود، وأن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تتم بشكل اعتيادي من خلال ميناء طرابلس البحري وكذلك مستودع طريق المطار

ودعت الشركة عبر صفحتها الرسمية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى ومن وراءها مصاصي الوقود –على حد تعبيرها- الذي يحاولون فرض استغلاله والمتاجرة به بأسعار عالية

وطلبت البريقة من شركات التوزيع بحث محطاتهم للعمل في ساعات مبكرة صباحا ليتم توزيع الوقود بشكل منظم للمواطن، كما طلبت من المواطنين التحلي بروح المسؤولية حفاظا على -ما أسمته- الأمن العام

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