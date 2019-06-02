شركة البريقة تصدر بيانا بشأن أزمة الوقود وحقيقة عدم توفره

اصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيانا بشأن الازمة الحاصلة في العاصمة طرابلس وحقيقة عدم توفر الوقود بالمحطات.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها، أن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع يتم بشكل إعتيادي من خلال ميناء طرابلس البحري وكذا مستودع طريق المطار.

ودعت الشركة في بيانها كافة المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات الكاذبة الهادفة إلى خلق الفوضى ومن وراءها مصاصي الوقود لفرض استغلاله والمتاجرة به بأسعار عالية، وتطلب من المواطنين التحلي بروح المسؤولية إتجاه البلاد وحفاظا على الأمن العام.

كما تطلب شركة البريقة من شركات التوزيع بحث محطاتهم للعمل في ساعات مبكرة صباحاً ليتم توزيع الوقود بشكل منظم للمواطن.

من جانبها، أكّدت لجنة الأزمة بهيئة الرقابة الإدارية بأنها قد تواصلت مع المسئولين بشركة البريقة لتسويق النفط و الغاز فيما يخص الإزدحام على محطات الوقود.

واكدت اللجنة إلى انها وتطمئنُ جميع المواطنين بعدم الإنجرار وراء الشائعات والتحلّي بروح المسئولية وأنّ الوقود متوفر بكميات كبيرة في مستودعات الشركة.

وأضافت اللجنة إلى ان ناقلة ترسو بالميناء محمّلة بالوقود ويتم العمل على تفريغ شحنتها حالياً ولا داعي للإزدحام على محطات الوقود وعرقلة حركة السير.

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