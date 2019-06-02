“التجارة والتنمية” ينشر سيارات سيولة متنقلة

في بادرة اعتبر كثيرون أنها ساهمت في حل جزئي لأزمة السيولة، وفر مصرف التجارة والتنمية سيارات متنقلة في مدن المنطقة الشرقية الممتدة من مدينة اجدابيا حتى طبرق بسقف سحب أسبوعي قدره مئتان وأربعون (240) دينارا للفرد.

وتصل إجمالي القيمة لكل فرد شهريا إلى تسعمئة وستين (960) دينارا من هذه السيارات فضلا عن إمكانية سحب مدخراتهم من فروع المصرف بحسب سقف السحب المحدد مسبقا من التجارة والتنمية.

وأوضحت إدارة المصرف برئاسة جمال عبد المالك عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إمدادات المواطنين بالسيولة النقدية ما زالت مستمرة في حال ضخ المركزي المزيد من الأموال الأمر الذي بعث رسالة اطمئنان للمواطنين بالتزامن مع دخول الأيام الأخيرة من رمضان وقرب عيد الفطر.

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