قامت الصين السبت بزيادة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، في وقت تستعد فيه للكشف عن قائمة سوداء للشركات الأجنبية “غير الموثوق بها”.

حيث تستهدف الخطوة الصينية سلعاً أمريكية بقيمة 60 مليار دولار برسوم عقابية جديدة تتراوح نسبتها من خمسة إلى 20 بالمئة، وتأتي للرد على رفع واشنطن الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة.

هذا واستأنفت واشنطن وبكين معركة الرسوم بينهما في وقت سابق هذا الشهر، بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة بدون اتفاق مع اتهام الجانب الأمريكي للمفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة.

كما تبادل البلدان حتى الآن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار.

وطغى قرار واشنطن إدراج “هواوي” الصينية على قائمتها السوداء جراء مخاوف أمنية، في تهديد لطموحات المجموعة العالمية على حرب الرسوم بين البلدين.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أدرجت مجموعة “هواوي” على ما يسمى “قائمة الكيانات” لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات أمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها، لكنها منحتها لاحقاً مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر.

The post انتقاماً لشركة هواوي.. الصين تفرض رسوماً جديدة على السلع الأمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا