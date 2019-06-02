اقتصاد

وصول 8 سُفن تجارية إلى ميناء بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء مدينة بنغازي الساعات الماضية 8 سفن تجارية محملة بسلع وبضائع وصلت من دول أوروبية وآسيوية.

ومن أبرز السفن الداخلة لميناء بنغازي سفينة الحبوب “أي ماريا” المحملة بـ14 ألف طن من الشعير كما دخلت السفينة “كونت شيب ايكو” وعلى متنها 263 حاوية.

ودخلت سفينة السيارات سان باتريس إلى ميناء بنغازي وعلى متنها 1943 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل الأسبوع الماضي ما يزيد عن 1700 سيارة مُستوردة من السوق الأوروبية قادمة على متن باخرة الشحن “غراند سيلكي”، بالإضافة إلى أكثر من 400 سيارة أميركية على متن السفينة “ليون”، بحسب البيانات المُعلن عنها من قبل إدارة الميناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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