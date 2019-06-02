بلدي طرابلس يُطمئن المواطنين بتوفر الوقود 

أعلنت لجنة الأزمة التابعة للمجلس البلدي لمدينة طرابلس لكافة المواطنين عن توفر البنزين في محطات التوزيع بكميات كافية وذكرت من خلال إعلانها للمواطنين عن وصول 33 مليون لتر من البنزين إلى ميناء طرابلس.

من جهتها طمأنت شركة البريقة المواطنين في العاصمة بتوفر الوقود في كافة مستودعاتها مفندة كافة الإشاعات حول نقص الوقود.

وطالبت الشركة سُكان طرابلس بعدم الانجرار وراء الشائعات تخوفا من استغلالها في رفع أسعار السوق السوداء للمحروقات.

وتأتي هذه التطمينات بعد انتشار مقاطع مُصورة تُظهر طوابير طويلة لسيارات المواطنين أمام محطات الوقود في طرابلس، ما تسبب في إثارة الخوف لدى باقي المواطنين الذين سارعوا للحصول على كميات إضافية من الوقود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية