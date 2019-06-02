اقتصاد

بلدي طرابلس يُطمئن المواطنين بتوفر الوقود 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت لجنة الأزمة التابعة للمجلس البلدي لمدينة طرابلس لكافة المواطنين عن توفر البنزين في محطات التوزيع بكميات كافية وذكرت من خلال إعلانها للمواطنين عن وصول 33 مليون لتر من البنزين إلى ميناء طرابلس.
من جهتها طمأنت شركة البريقة المواطنين في العاصمة بتوفر الوقود في كافة مستودعاتها مفندة كافة الإشاعات حول نقص الوقود.

وطالبت الشركة سُكان طرابلس بعدم الانجرار وراء الشائعات تخوفا من استغلالها في رفع أسعار السوق السوداء للمحروقات.

وتأتي هذه التطمينات بعد انتشار مقاطع مُصورة تُظهر طوابير طويلة لسيارات المواطنين أمام محطات الوقود في طرابلس، ما تسبب في إثارة الخوف لدى باقي المواطنين الذين سارعوا للحصول على كميات إضافية من الوقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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