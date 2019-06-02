صعود جديـد للدينار امام الدولار واليورو بالسوق السوداء

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي واليورو هبوطا جديدا مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الاحد.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي انخفاضه حيث بلغت قيمته 4.38 دينار للبيع و4.37 دينار للشراء بمستهل تعاملات السوق السوداء، بفارق قرشين عن سعر الاغلاق ليوم امس.

وسجل اليورو في مستهل التعاملات اليوم تراجعه ايضا حيث بلغ سعره 4.87 دينار، كما تراجع سعر الجنية الاسترليني بفارق قرشين إلى 5.49 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 استقراره عند قيمة 132 دينار وهو ذات السعر لاغلاق امس.

وتراجعت اسعار العملات على الرغم من العوامل المؤثرة الاخرى التي تدفع الدينار للتراجع، لكن قلة الطلب على الدولار وسريان شائعات بتعديل ضريبة مبيعات النقد الاجنبي وصرف منحة ارباب الاسر ل2019 ساهمت في تراجعها نسبياً.

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