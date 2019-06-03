المسماري: أحبطنا كل محاولات المليشيات الإرهابية المضادة بمحاور طرابلس

بنغازي 02 يونيو 2019 (وال) – قال المُتحدث الرّسمي باسم القيادة العَامة للقوات المُسلحة العَربية الليبية اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة العربية الليبية أحبطت خلال اليومين الماضيين جميع محاولات مليشيات مايسمي قوات الوفاق للقيام بهجوم مضاد في جميع المحاور.

المسماري أضاف في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، إن يوم السبت شهد مقتل أكثر من 31 إرهابيا، والقبض على العشرات، وتدمير عدد كبير من الآليات والدبابات وقطع المدفعيات، واسترجاع أكثر من 25 آلية.

وأشار إلى أن المليشيات المسلحة تركز عملياتها باتجاه مطار طرابلس مع شغل القوات المسلحة باشتباكات في قواطع أخرى إلا أن القوات تصدت لهم.

ولفت المُتحدث الرّسمي باسم القيادة العَامة إلى أن القوات الجوية نفذت إمدادا ناريا للجيش من العزيزية إلى الكريمية، كما استهدفت تحركات للمليشيات المسلحة بمناطق أخرى.

وذكر المسماري أن القوات المسلحة رصدت تحركات لداعش في أكثر من موقع، مبينا أن التنظيم الإرهابي يقوم بعمل إصدارات مرئية ما يعني أن قوته ضعيفة.

وقال المسماري إن القوات المسلحة تمكنت من قتل عددا كبيرا من الإرهابيين الفارين من بنغازي خلال الأيام الماضية في طرابلس. (وال – بنغازي) ع ع

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