استقرار في أسعار حلويات العيد في مدنية المرج

المرج 02 يونيو 2019 (وال) – استقرت أسعار الحلويات “ضيافة العيد” في أسواق المرج ، فلم تشهد ارتفاعاً عن شهر رمضان وما قبله، فالأسعار تتراوح حسب الجودة ونوعية المواد المستخدمة.

وقد شهدت الأسواق بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك إقبالا ملحوظ كما جرت العادة من كل عام .

ويرى المواطن فضل حيدر : أن النواشف هي الأكثر طلباً في العيد، منوهاً إن الأزمة الاقتصادية والتغيرات في نمط الحياة تسبب في تغير العادات الليبية وساهم في شراء الحلويات من الأسواق التجارية عوضاً عن تجهيزه بالمنازل .

ويقول سعيد آدم عمر : إن أسعار الحلويات الشعبية مناسبة ولكن بالمقابل لاتزال أسعار الأنصاف الأخرى ” البكلاوة والكنافة” مرتفعة فقد بلغ سعر الكليو الواحد خمسون دينار .

ومن جانبه، يؤكد أحد الباعه أن الأسعار قد انخفضت مع استقرار سعر الدولار مقابل الدينار الليبي، ويرشح التفاوت في الأسعار بحسب الجودة، مؤكداً أن الأسعار لم ترتفع في العموم منذ بداية الشهر الفضيل، هذا وقد وأعتبر المواطنين الأسعار مناسبة بالمقارنة بالأعوام الماضية .

وتتفاوت أسعار النواشف ما بين 20 وال35 دينار ليبي ،ووصلت أسعار الحلويات من 20 وحتى 90 دينار ليبي للكيلو الواحد . (وال – المرج) أ ف/ ع ع

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