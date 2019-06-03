أسواق الملابس بتوكرة تشهد حركة نشطة في ظل انخفاض  ملحوظ في الأسعار

توكرة 02 يونيو 2019 (وال) – شهدت أسواق الملابس في بلدية توكرة انخفاضا ملحوظا في الأسعار بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك .

وقد تنافست المحلات التجارية المختلفة عن تساوي قيمة البضائع في البيع النقدي والكاش، دون أدنى نسبة زيادة تذكر، وكما قد افتُتحت محال تجارية ومول تجاري خاص استعدادًا لموسم العيد .

وقد تباينت آراء المواطنين حول أسعار الملابس وجودتها وانقسمت بين من يراها مُناسبة بعض الشيء وبين من يرى أنها يجب أن تكون أقل من ذلك، خاصة في ظل شح السيولة في المصارف.

هذا وقد حددت المصارف ببلدية توكرة سحب النقدي ما بين 500 وال750 دينار ليبي لكل حساب جاري فيما أكد التُجار إن الإقبال على الأسواق قد انطلق قبل أن تشرع المصارف في توزيع السيولة المخصصة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك . ( وال – توكرة) أ ف/ ع ع

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