تضاعف القوة الشرائية للعطور الزيتية المركبة بالمرج

المرج 02 يونيو 2019 (وال) – انتشرت بمدينة المرج محلات بيع العطور الزيتية التي استطاعت أن تجذب الشباب وكافة شرائح المجتمع .

وقد جاءت فكرة تركيب العطور الزيتية بديلاً للعطور ذات الماركات العالمية باهضة الثمن التي ليست بمتناول الجميع.

وقد أتخذ شباب من مدينة المرج تركيب العطور مهنة لهم كمصدر رزق يقتاتون منه، فضلاً عن أن هذه الحرفة تلبي حاجة المستهلك وقدراته الشرائية .

وحول الإقبال يؤكد الباعة أنه بالتزامن مع عيد الفطر المبارك تتضاعف القوة الشرائية، وخاصة من شريحة الشباب الباحثين عن العطر ذى الرائحة الذكية والذي يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، إذا تتراوح الأسعار بحسب جولة لوكالة الأنباء الليبية من3 دينار ليبي، وحتى 9 دينار للعبوة الواحدة.

وتتطلب هذه المهنة ذوقا رفيع وخبرة عالية فضلاً عن الإبداع لتصنيع عطور أمنه وذات روائح جملية حيث يتم خلط الزيت العطري المركز مع الماء المقطر والمثبت والاسبيرتو . (وال – المرج) أ ف/ ع ع

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