ليبيا تشارك في مؤتمر دولي لمكافحة “الفساد”

شارك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ برئاسة الوفد الليبي المُشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة آواخر الشهر الماضي

ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي، اليوم الإثنين، ما تم خلال المؤتمر الذي حدد آليات العمل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بليبيا والمكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، حول بناء القدرات والمساعدة التقنية للعناصر الليبية.

وحضر هذا المؤتمر جلال العاشي القائم بالأعمال في سفارة ليبيا بالنمسا والدكتور مجدي الشبعاني مدير مكتب المستشارين بالهيئة ونائب رئيس لجنة الخبراء الحكوميين، إضافة إلى يوسف عبيريد مدير مكتب التعاون الدولي حيث شاركوا في اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعني باسترداد الموجودات، إضافة إلى مشاركة أخرى في اجتماع لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكدت الهيئة للجهات المعنية استمرارها في أداء مهامها وفاء باستحقاقات الدولة الليبية باعتبارها دولة مستعرَضة من قبل دولتي المغرب وفنزويلا، ومستعرِضة على دولتي اليابان وأفريقيا الوسطى، بحسب ما نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

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