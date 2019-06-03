اقتصاد

السيولة لا تمنع أهالي مزدة من الاستعداد للعيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد محال بيع الملابس في مدينة مزدة نشاطا ملحوظا كغيرها من المدن مع قرب حلول عيد الفطر.

ويحاول الأهالي شراء ملابس العيد رغم عدم توفر السيولة النقدية وغلاء أسعار الملابس والبذلات العربية فيما يرى أصحاب المحال أن الأسعار في متناول الجميع في ظل حركة البيع والشراء في محال أحياء المشروع والعرقوب الشرقي وشارع الجمعيات.

هذا وساهم توفر القليل من السيولة النقدية في توجه أهالي المدينة هم وأهالي المناطق الأخرى إلى الأسواق لشراء حاجيات العيد مبكرا وهو الأمر الذي أسهم في تنشيط الحركة التجارية في مزدة.

هذا ووصلت بعض الكميات من السيولة النقدية إلى مصارف عدد من المدن بهدف تمكين المواطنين من الاستعداد للاحتفال بالعيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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