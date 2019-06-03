اقتصاد

شلل يصيب سوق بيع الملابس بالقطرون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب غلاء الأسعار وشحّ السيولة النقدية في إغلاق معامل الخياطة في مدينة القطرون وبقاء العاملين فيها عاطلين عن العمل وأروقتها فارغة من الزبائن.

وقاد رخص ثمن الألبسة الجاهزة المستوردة قياسا بنظيرتها المحلية إلى توجه الزبائن نحو الأولى والعزوف عن شراء الثانية.

هذا وتسبب غلاء أسعار الملابس وشحّ السيولة النقدية في ضعف الحركة التجارية عموما في مدينة القطرون وجعلها مدينة لا تشهد البيع والشراء هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي كان فيه الحال أفضل من لاحقه.

ويمر الليبيون بأزمة سيولة نقدية خانقة بسبب إحجام المواطنين والتجار وأصحاب الأموال عن إيداع أموالهم في المصارف مخافة عدم قدرتهم على سحب ما يحتاجونه منها في وقت لاحق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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