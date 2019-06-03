أسعار النفط ترتفع بعد الخسائر الثقيلة الأسبوع الماضي

سنغافورة-العنوان

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن أدت تطمينات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم للخام، لتوقف الخسائر الثقيلة التي مُنيت بها الأسعار الأسبوع الماضي في الوقت الذي أججت فيه الحروب التجارية الأمريكية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.48 دولار للبرميل مرتفعة 49 سنتا أو 0.79 بالمئة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة.

وانخفضت الأسعار ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مع تسجيل مايو لأسوأ خسارة شهرية في ستة أشهر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أو 0.84 بالمئة.

وأشارت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.

المصدر-(رويترز)

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