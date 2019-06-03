اقتصاد

وزارة الاقتصاد المؤقتة تسلم المجلس التسييري لبلدية بني وليد شحنات من السلع التموينية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 03 يونيو 2019 (وال)- سلمت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، عدد “6” شحنات من السلع التموينية للجنة الاقتصاد بالمجلس التسييري لبلدية بني وليد.

هذا وسيتم توزيع السلع التموينية التي سلمت أمس الأحد، بالتعاون مع صندوق موازنة الأسعار، على الجمعيات الاستهلاكية حيث بلغ إجمالي السلع التموينية الواصلة إلى مخازن المجلس التسييري للبلدية : عدد “17.000” صندوق طماطم، وعدد “8000” كيس حجم 50 كيلو أرز، وعدد “4000” كيس حجم 50 كيلو دقيق، وفي الانتظار باقي الشحنات الأخرى التي ستصل تباعًا للمخازن، لشروع في توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية في المدينة. (وال- البيضاء) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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