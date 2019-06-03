تواصل صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار بعدد من شوارع بنغازي

بنغازي 03 يونيو 2019 (وال)- تتواصل ببلدية بنغازي، أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار بعدد من الشوارع المدينة.

هذا وقاد باشرت الفرق الفنية صباح أمس الأحد، في أعمال صيانة قنوات التصريف مياه الأمطار بشارع أحمد الشارف، الرابط بين شارعي سوربا وفلسطين الذي يتوسط مناطقتي أرض قريش وزواوة، وذلك عقب انتهاء أمس السبت من كافة أعمال الرصف للقطعية المتعاقد عليها مع بلدية بنغازي.

وقامت الفرق الفنية بأعمال تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار، وصيانة الغُرف المتضررة ومعالجتها، ووضع أغطية جديدة مناسبة ومطابقة للمواصفات.

وكانت قد جرت خلال الأيام الماضية، أعمال التأسيس والرصف للقطعية بشارع أحمد الشارف، والتي جاءت ضمن حزمة مشاريع لجنة إعادة استقرار بنغازي، المشكلة من قبل المجلس النواب برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، وعضوية كل من رئيس اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي مهندس صقر بو جواري، وبناء على العقد المبرم مع بلدية بنغازي بشأن صيانة الهبوطات والتصدعات والتشققات بالطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية، وذلك تحت إشراف مكتب مشروعات البلدية ومتابعته. (وال – بنغازي) ر ت

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