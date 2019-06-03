المؤسسة الوطنية تحذر من جديد من انهيار انتاج النفط في ليبيا

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الإثنين، من انهيار إنتاج النفط في البلاد بسبب الحرب جنوب العاصمة طرابلس، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله.

وقال صنع الله في بيان مصور نشر على صفحة المؤسسة على فيسبوك، إن “الإنتاج بنفس الأرقام السابقة لكننا متخوفون كون الوضع مثل بيت العنكبوت الواهن وممكن يسقط بسبب تهديدات الحرب، المحاولات مستمرة من أجل تفتيته وتجزئته”، في إشارة إلى قطاع النفط.

وأضاف أن منطقة “خليج سرت (الهلال النفطي) ليست ببعيدة عن الحرب، كذلك موانئ التصدير كلها مواقع متداخلة”، محذراً من إمكانية “خسارة 95%” من الإنتاج.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية إلى أن “الحرب في طرابلس لو استمرت لفترة أطول ستصل لمنشآتنا النفطية”، مذكراً بأن كل الموانئ الرئيسة الثلاثة بالهلال النفطي كانت محل صراع وحروب طيلة الأعوام الماضية.

وتشن قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر منذ 4 إبريل/نيسان هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة دولياً.

كما نوه صنع الله إلى استمرار محاولات مؤسسة النفط الموازية لتهريب وبيع النفط بشكل غير قانوني، متهماً الذين يقفون وراء هذه التحركات بالسعي إلى “الإثراء الشخصي” و”الكسب غير المشروع”.

كما حذر من إمكانية تمويل الحرب على طرابلس ببيع النفط بشكل غير مشروع.

ويتخطى إنتاج النفط في ليبيا مليون برميل يومياً منذ العام الماضي، كما تحقق عائد إيرادات هو الأعلى منذ 5 سنوات، بحسب ما أعلنته مؤسسة النفط نهاية إبريل/نيسان الماضي.