صنع الله: حرب طرابس تهدد وحدة ليبيا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله إن الحرب التي تدور رحاها في ضواحي طرابلس خطيرة وعلامة فارقة في تاريخ ليبيا الحديث، مؤكدا أنها تهدد وحدة ليبيا.

وأضاف صنع الله في تصريحات نشرتها مؤسسة النفط بصفحتها في “فيسبوك”، الاثنين، أن قطاع النفط تأثر بشكل سلبي للغاية جراء الحرب، كما تعرضت المؤسسة وعاملوها إلى مشاكل كثيرة.

وأكد أن شركة نفطية في منطقة قصر بن غشير أغلقت بالكامل نتيجة تعرضها لقصف جوي مرتين وسرقة باقي موجوداتها، مشيرا إلى اعتقال عدد من العاملين في النفط وتهديد آخرين عبر الهاتف.

وبين صنع الله أن المؤسسة تتعرض في الآونة الأخيرة لحملة من التحريض، متوعدا بملاحقة الفاعلين.

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