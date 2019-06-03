اقتصاد

صنع الله: حرب طرابس تهدد وحدة ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله إن الحرب التي تدور رحاها في ضواحي طرابلس خطيرة وعلامة فارقة في تاريخ ليبيا الحديث، مؤكدا أنها تهدد وحدة ليبيا.

وأضاف صنع الله في تصريحات نشرتها مؤسسة النفط بصفحتها في “فيسبوك”، الاثنين، أن قطاع النفط تأثر بشكل سلبي للغاية جراء الحرب، كما تعرضت المؤسسة وعاملوها إلى مشاكل كثيرة.

وأكد أن شركة نفطية في منطقة قصر بن غشير أغلقت بالكامل نتيجة تعرضها لقصف جوي مرتين وسرقة باقي موجوداتها، مشيرا إلى اعتقال عدد من العاملين في النفط وتهديد آخرين عبر الهاتف.

وبين صنع الله أن المؤسسة تتعرض في الآونة الأخيرة لحملة من التحريض، متوعدا بملاحقة الفاعلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك