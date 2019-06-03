أسواق تيجي تنتعش بفعل السيولة

تعيش أسواق مدينة تيجي هذه الأيام انفراجة على مستوى المبيعات بعد قدوم سيولة نقدية لمصارف منطقة باطن الجبل بعد انقطاع دام لأشهر لينعكس حضورها مباشرة على نشاط الأسواق.

ووصف أصحاب محلات الملابس الأيام الأخيرة من رمضان بـ”الأكثر انتعاشا”، ويتزامن هذا الحال مع تخفيضات كبيرة على ملابس الأطفال تشجيعا للمواطنين ولرفع القدرة الشرائية لهم خوفا من أن تمتد حالة الكساد وينقضي العيد وتظل الرفوف مليئة بالسلع.

ويأمل التجار خلال الساعات المتبقية للعيد بتحقيق أكبر قدر من المبيعات استعدادا لمواسم تجارية أخرى من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي لهم وترفع المستوى المعيشي للمواطنين.

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