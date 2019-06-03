صنع الله يتهم أعضاء بمجلس النواب بتهريب النفط

اتهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بعض أعضاء مجلس النواب بمحاولات تهريب النفط بشكل غير شرعي، مؤكدا أن بعضهم دعا لإعطائه مجانا لبعض الدول.

وأضاف صنع الله في كلمة متلفزة أن المؤسسة ضد الحرب لأنها تؤثر على عمليات الإنتاج، موضحا أنهم بدؤوا بالملاحقة القضائية للقنوات الفضائية التي تحرض على المؤسسة، وأن هناك أطرافا لا تقبل حياد مؤسسة النفط، وتريدها أن تدعم طرفا دون آخر حسب قوله.

وشدد صنع الله على رفضه للحرب التي وصفها باللعينة، مبديا رفضه لعسكرة المنشآت النفطية، ومشددا على أن محاولات مؤسسة النفط الموازية بيع النفط بشكل غير مشروع لم تتوقف حسب قوله.

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