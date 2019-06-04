أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار العملات في السوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.385 دينار 4.375 دينار اليورو 4.87 دينار 4.79 دينار الجنية الاسترليني 5.49 دينار 5.41 دينار الليرة التركية 0.75 دينار 0.67 دينار الدينار التونسي 1.45 دينار 1.37 دينار الجنية المصري 0.23 دينار 0.222 دينار الدولار الكندي 3.18 دينار 3.10 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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