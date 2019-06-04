اقتصاد

إيقاف جزء من خطة إصلاح الكهرباء في لبنان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر المجلس الدستوري في لبنان إيقاف جزء من خطة إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد والتي تسببت في ارتفاع واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، في مساع لخفض الدعم الحكومي اللبناني.

يشار إلى أن أزمة الكهرباء تسببت بخسائر مالية كبيرة للبنان بالإضافة إلى إعاقة حركة الاقتصاد بسبب انقطاعات الكهرباء المُتكررة الأمر الذي أدى إلى تراكم دين عام يوازي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الجدير بالذكر أيضاً أن الحكومة اللبنانية قد وافقت على خطة إصلاح في أبريل تهدف إلى زيادة طاقة توليد الكهرباء بالإضافة إلى تقليص الهدر في نقل الكهرباء، ثم رفع رسوم الكهرباء على المستهلكين في نهاية المطاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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