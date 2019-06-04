زيارة ترامب للندن تنبئ بتحالفات اقتصادية جديدة

يعتبر التقارب التجاري الأمريكي البريطاني ضاربا في القدم عبر تاريخ تجارة العبور عبر البحار والمحيطات بين قارة أوروبا وأمريكا، وبات اهتمام البلدين بتوطيد العلاقة الاقتصادية بينهما مجددا خلال الساعات الماضية عندما طغى ملف التعاون التجاري في المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء بريطانيا المستقيلة من منصبها تيريزا ماي.

وكشف ترامب في مؤتمر صحفي جمعه بـ”ماي” أمام وسائل الإعلام خلال زيارته للندن أن أمريكا تجهز لعقود تجارية ضخمة مع بريطانيا من شأنها تحقيق المزيد من المكاسب للطرفين في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي، وكان ذلك بالتزامن مع حضور نحو 10 مديرين تنفيذين لشركات بريطانية عملاقة للاجتماع بين ماي وترامب.

وتشكل التجارة البينية بين البلدين 190مليار جنيه إسترليني سنويا، بينما يبلغ حجم الاستثمارات بين أمريكا وبريطانيا نحو تريليون دولار أمريكي وهو ما يجعلها أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة والأولى من حيث الصادرات الأمريكية في القارة العجوز.

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