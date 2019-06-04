ارتفاع العجز التجاري في المغرب

ارتفع العجز التجاري في المغرب خمسة بالمئة إلى نحو سبعة مليارات دولار من يناير إلى أبريل خلال العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لمكتب الصرف المغربي

وفي السياق ذاته أضاف المكتب أن الواردات ارتفعت 4.7 في المئة بينما كانت الصادرات أقل من الواردات حيث بلغت 4.5 %،ومن جهتها قامت وكالة الطاقة بالضغط على الميزان التجاري للمغرب بارتفاعها 5.5 % مكونة 15.5 % من إجمالي الواردات

الجدير بالذكر أن المغرب رفع الدعم عن النفط وفي الوقت نفسه يسيطر على أسعار غاز الطهي والسكر والقمح

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