اقتصاد

ارتفاع العجز التجاري في المغرب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع العجز التجاري في المغرب خمسة بالمئة إلى نحو سبعة مليارات دولار من يناير إلى أبريل خلال العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لمكتب الصرف المغربي

وفي السياق ذاته أضاف المكتب أن الواردات ارتفعت 4.7 في المئة بينما كانت الصادرات أقل من الواردات حيث بلغت 4.5 %،ومن جهتها قامت وكالة الطاقة بالضغط على الميزان التجاري للمغرب بارتفاعها 5.5 % مكونة 15.5 % من إجمالي الواردات
الجدير بالذكر أن المغرب رفع الدعم عن النفط وفي الوقت نفسه يسيطر على أسعار غاز الطهي والسكر والقمح

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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