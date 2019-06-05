اقتصادي: انخفاض نسبة التضخم أمر متوقع و هذا سبب ارتفاع العملة خارج البنوك

قال الخبير الاقتصادي “حافظ الغويل” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت حول النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إن انخفاض نسبة التضخم أمر متوقع لأن هناك بعض التغييرات في سعر العملة بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التجار في استيراد البضائع من الخارج، مضيفاً أن التجار استطاعوا استيراد بضائع بأسعار أرخص في السوق و تحصلوا على مبالغ أكثر.

وحول ارتفاع نسبة العملة خارج البنوك أكد “الغويل” أنه هناك مبالغ إضافية أخرى لم يتم احتسابها وهي أموال المنطقة الشرقية ولكن على كل حال هذا الأمر يعكس عدم ثقة المواطنين في القطاع المصرفي و احتفاظهم بأموالهم داخل البيوت لانعدام الثقة بإمكانية إخراجها من المصارف بسهولة، و المواطنين لديهم كامل الحق في ذلك.