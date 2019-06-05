صنع الله يكشف تفاصيل صادمة تعرض لها القطاع النفطي خلال الفترة الاخيرة

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في كلمة له اليوم الاثنين إن قطاع النفط قد تأثر بشكل سلبي للغاية بسبب الحرب الدائرة في جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف أن هناك شركة قد دمرت بالكامل وانتهت بسبب القصف الجوي وسرقة محتوياتها بمنطقة قصر بن غشير، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين والمسؤولين بقطاع النفط قد تعرضوا للتهديد والاعتداء الجسدي.

وأوضح “صنع الله” أن المؤسسة تتعرض لحملة إعلامية شعواء من قبل إعلاميين وكتاب وصفهم “بالمأجورين” لتشويه المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفا أنها على الحياد مع هذه المعركة التي تجري وهي لا تقف مع أي طرف.