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صنع الله يكشف تفاصيل صادمة تعرض لها القطاع النفطي خلال الفترة الاخيرة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في كلمة له اليوم الاثنين إن قطاع النفط قد تأثر بشكل سلبي للغاية بسبب الحرب الدائرة في جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف أن هناك شركة قد دمرت بالكامل وانتهت بسبب القصف الجوي وسرقة محتوياتها بمنطقة قصر بن غشير، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين والمسؤولين بقطاع النفط قد تعرضوا للتهديد والاعتداء الجسدي.

وأوضح “صنع الله” أن المؤسسة تتعرض لحملة إعلامية شعواء من قبل إعلاميين وكتاب وصفهم “بالمأجورين” لتشويه المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفا أنها على الحياد مع هذه المعركة التي تجري وهي لا تقف مع أي طرف.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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  • كعادة اى اخوانى ينكر انه اخوانى وبستمر فى الكذب بطريقة ساذجة جدا لوجود مستندات نشرتها وسائل الاعلام تثبت استخدام امكانيات المؤسسة وطيرانها لخدمة المليشيات الارهابية التى تقاتل الجيش الوطنى الذى حرر الموانئ النفطية وابار النفط ويحميها ليذهب العائد لمصرف ليبيا المركزى ليصرف منها على المليشيات التى تحارب الجيش الوطنى حماة المنشآت النفطية دون ان تحصل منها على اى عائد عيب على ذقنك ياصنع الله خاف الله ها تروح منه فين لن ينفع السراج عندما تلقى فى الدرك الاسفل من النار مع اخوانك المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .شر الناس ذو الوجهين ياتى هذا بوجه وهذا بوجه اخر

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