موقع متخصص: إنتاج ليبيا النفطي يكسر حاجز التوقعات

تحسنت التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار النفط والوضع السياسي الأكثر استقرارًا وبعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمقصود في هذا التقرير ببلدان شمال أفريقيا ( مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب)

حيث أشار موقع ” International Construction ” اليوم الاثنين إلى أنه ووفقًا للتوقعات الاقتصادية لشمال أفريقيا لعام 2018 والتي نشرها بنك التنمية الأفريقي بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2017 في المنطقة 4.9٪ مرتفعاً عن 3.3٪ في عام 2016.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يتأثر بشدة بأداء ليبيا الأفضل من المتوقع بسبب زيادة إنتاج النفط وتصديره.

وتتنبأ بيانات “IHS Global Insights ” في المستقبل بأن الإنشاءات في منطقة شمال إفريقيا سوف تتمتع بنمو قوي لعام 2019 وما بعده.