مصرف ليبيا المركزي يكشف ارتفاع مصروفات المرتبات والدعم وتراجع التضخم في ليبيا

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس النشرة الاقتصادية عن الربع الأول لعام 2019، والتي حملت في صفحاتها بيانات إيجابية وسلبية عن الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها ليبيا.

ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج المصارف.

بينت كشوفات المركزي زيادة بقيمة 500 مليون دينار في قيمة العملة المتداولة خارج المصارف عن ما كشفته بيانات المركزي في نهاية الربع الأخير من عام 2018.

وسجل المركزي 35,244 مليار دينار خارج المنظومة المصرفية في الربع الأول للعام 2019، مقابل 34,732 مليار دينار حتى الربع الأخير من العام 2018.

وسجلت البيانات أن الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية قد بلغت 72,292 مليار دينار، مقابل 74,292 سجلت في الربع الأخير من العام الماضي.

تراجع احتياطيات المصارف التجارية والقاعدة النقدية

كشف المركزي من خلال البينات التي رصدها في نشرته الربع سنوية عن تراجع احتياطيات المصارف التجارية حيث سجل 24,295 مليار دينار مقابل 25,029 مليار دينار مسجلة في نهاية العام 2018، وتراجع القاعدة النقدية من 61,400 مليار دينار في الربع الأخير من العام 2018 إلى 61,250 مليار دينار في الربع الأول من العام 2019.

وبينت كشوفات المركزي العوامل المؤثرة على انخفاض القاعدة النقدية في البلاد ومنها انخفاض صافي الأصول الأجنبية من 114,926 مليار دينار بنهاية 2018 إلى 114,621 مليار دينار في الربع الأول من العام 2019.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع المستحقات المالية على الخزانة بقيمة 9,029 مليار دينار مقابل 5,550 مليار دينار في عام .2018

تراجع معدلات التضخم في ليبيا

البيانات أفصحت عن تراجع معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الأول من 2019 حيث بلغت نسبة التضخم في شهر فبراير الماضي 1.6 ٪ مقابل 1.2٪ في الربع الأخير من سنة 2018

ارتفاع إيرادات الدولة خلال 2018

بينت الكشوفات ارتفاع ايرادات الدولة الليبية إلى 35,911 مليار دينار موزعة على نفطية حيث بلغت ايراداتها 33,475 مليار دينار، وأخرى غير نفطية بقيمة 2,425 مليار دينار.

ارتفاع في مصروفات الدولة في 2018

البيانات كشفت عن ارتفاع كبير في مصروفات الدولة في عام 2018 حيث بلغت المصروفات 39,286 مليار دينار مقابل 32,692 ملياراً في 2017.

وأخذت المرتبات نصيب الأسد من المصروفات حيث سجلت النشرة 32,606 مليار دينار في عام 2018 مقابل 20,293 ملياراً في عام 2017، فيما تنوعت المصروفات الأخرى بين تسييرية بقيمة 5,662 مليار دينار، وتحول بقيمة 3,390،

وارتفعت قيمة الدعم وموازنة الأسعار في 2018 حيث سجلت 6,626 مليار دينار مقابل 5,570 مليار دينار في 2017.

ارتفاع أسعار صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية

أوضحت البيانات الاقتصادية عن الربع الأول من العام 2019 ارتفاع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل طفيف لدى المركزي.

وسجل سعر شراء الدولار الأمريكي 1,3895 وبيعه 1,3964، فيما سجل سعر بيع اليورو 1,5587 وبيعه 1,5665 وهي أسعار مرتفعة بشكل طفيف عن الأسعار المسجلة في نهاية الربع الأخير من العام 2018