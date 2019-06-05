خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

توقع البنك الدولي أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمائة هذا العام مقارنة بنمو 2.9 بالمائة الذي توقعته الوكالة في يناير الماضي.

ويعد هذا النمو هو أقل نمو منذ 2016 حيث أثرت الحروب التجارية بين الدول والتوترات المالية على توقعات النمو العالمي.

واحتفظ البنك بتوقعاته للنمو في الولايات المتحدة عند 2.5 بالمائة لكنه خفض التصنيف الائتماني لكل منطقة رئيسية على حدة، وخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو إلى 1.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

كما توقع البنك أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 2.6 بالمائة فقط هذا العام بانخفاض عن النسبة السابقة لها بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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