معالي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة يصدر تعليماته برفع حالة التأهب القصوي بكافة المستشفيات بطوق مدينة غات

البيضاء 05 يونيو 2019 (وال) – وجه معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب والطوارئ بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بالمدن والقري والبلديات المحيطة بمدينة غات وما جاورها تحسبًا لأي طارئ بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، وتكون بحالة جهوزية كاملة والعمل على مدار الساعة، على إثر الفيضانات التي تضرب واجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات جنوب غرب ليبيا.

عقود أكد بأن هذا التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة الليبية المؤقتة لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة غات وماجاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

وأضاف وزير الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية غات من أولويات واهتمامات وزارة الصحة المؤقتة خلال العام الجاري الذي يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع مؤكدآ علي أهمية تقديم سبل الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية ورفع حالة الاستعداد تحسب لأي طارئ.

معالي الوزير طالب كافة المستشفيات بتشكيل غرفة طوارئ مع المستشفيات المحيطة بالجنوب الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ وحصر الاحتياجات الصحية،الفعليه لضمان تقديم الأدوية الأساسية والدعم التقني، وتعزيز ترصُّد الأمراض وتفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي لتقديم كافة الخدمات الاسعافية والعلاجية للمواطنين .

ووجه عقوب تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بشحن كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية للمرافق الصحية بمدينة غات لتسهيل سرعة تقديم الخدمة .

وكما تطالب الوزارة كافة المرافق الصحية بمدينة غات وماجاورها التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، مؤكدة بأنها على التواصل مع الجميع للاطمئنان على أوضاع الصحية.

ويشار إلى أن قد اجتاحت مدينة غات سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية الإثنين فيما أعلن المجلس البلدي غات من جانبه عن وفاة عدد من الأشخاص وحدوث خسائر في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية، على إثر الفيضانات التي تضرب المدينة. (وال – البيضاء)

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