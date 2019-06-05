العريبي : الحكومة المؤقتة جهزت قافلة إغاثة لمدينة غات

قرنادة 05 يونيو 2019 (وال) – قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن الحكومة جهزت قافلة إغاثة لمدينة غات تحتوي على سلع تموينية وأدوية طبية بما فيها الأمصال المضادة للدغ الزواحف السامة.

وأضاف العريبي أن القافلة اشتملت أيضا على حليب وحفاظات للأطفال، وكبار السن والأغطية لمساعدة الأسر النازحة من بيوتها جراء الفيضانات، بالإضافة إلى مضخات لشفط المياه.

وذكر العريبي أن الشحنة ستصل خلال الساعات القادمة إلى مدينة غات من الحكومة الليبية المؤقتة ، كما أن الهلال الأحمر يجهز شحنة من المعونات والخيام ستنطلق من بنغازي لمدينة غات بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القادمة . (وال – قرنادة) ع ع

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